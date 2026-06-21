Antalya'da 3 katlı binanın zemin katında çıkan yangın korkuttu

Antalya'nın Alanya ilçesinde 3 katlı bir binanın zemin katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında 2 oda kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Alanya'nın Sugözü Mahallesi Kütürüp Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın zemin katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Alanya İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangının binanın diğer bölümlerine sıçramasını önleyerek, alevleri kontrol altına aldı. Yapılan çalışmalar neticesinde söndürülen yangında evin 2 odası kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı