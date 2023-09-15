Alanya'da 3 cinayet şüphelisi Bolu'da yakalandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde Mustafa Turaç'ın boğazı kesilerek öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli, Bolu'da yakalandı. Bolu Emniyet Müdürlüğü ile iş birliği içinde gerçekleştirilen çalışmanın ardından gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği bildirildi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından Alanya'ya getirilecek.
1'İ KADIN 3 CİNAYET ŞÜPHELİSİ BOLU'DA YAKALANDI
Antalya'nın Alanya ilçesinde Mustafa Turaç'ın boğazı kesilerek öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli, Bolu'da yakalandı. Bolu Emniyet Müdürlüğü ile iş birliği içinde gerçekleştirilen çalışmanın ardından gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği bildirildi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından Alanya'ya getirilecek.
Alkın BİRİCİK/ ALANYA (Antalya),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa