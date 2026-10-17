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Alanya'da 2 firari hükümlü jandarma operasyonuyla yakalanıp cezaevine gönderildi

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Antalya'nın Alanya ilçesinde haklarında toplam 27 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, haklarında toplam 27 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında fiziki ve teknik takip gerçekleştirdi. Çalışmalar sonucunda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlünün adresleri tespit edildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonlarda, "uyuşturucu madde ticareti" ve "tutuklu ve hükümlünün kaçması" suçlarından hakkında 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G. (30), Dere Mahallesi'nde yakalandı. "Uyuşturucu madde ticareti" suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. (48) ise Payallar Mahallesi'nde gizlendiği adreste gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasıyla tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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