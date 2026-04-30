Alanya'da 10 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında kesinleşmiş 10 yıl 8 ay 40 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.
Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 'nitelikli yağma' ve 'hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçlarından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.O. (45)'nun yakalanması için teknik takip başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda adresi tespit edilen şahıs, Çıplaklı Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalandı.
Öte yandan gözaltına alınan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA