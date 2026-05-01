Alanya'da 1 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
Antalya İl Jandarma Komutanlığınca Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 20 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda, ilçede uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde 2 şüpheliye ait ikamet ve araçta arama yapıldı.
Aramalarda, yaklaşık 24 bin 100 kullanımlık olduğu değerlendirilen 1 kilo 20 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - ANTALYA
