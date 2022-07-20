Alanya'da 1.5 dönüm ormanlık alan kül oldu - Haberler

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Alanya'da 1.5 dönüm ormanlık alan kül oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Alanya'da 1.5 dönüm ormanlık alan kül oldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 1.5 dönümlük alan zarar gördü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 1.5 dönümlük alan zarar gördü.

Yangın, Alanya ilçesi Kestel Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. 1.5 dönümlük alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni yapılacak incelemelerin ardından kesinlik kazanacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kestel Mahallesi Antalya Alanya 3. Sayfa Haberler

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