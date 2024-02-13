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Aladağlar Parmak Kaya Mevki'inde Düşen Dağcı Kurtarıldı

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Niğde'nin Çamardı ilçesine bağlı Çukurbağ köyü sınırlarında bulunan Aladağlar Parmak Kaya Mevki'inde tırmanış yapan dağcı JAK ekipleri tarafından kurtarıldı.

Niğde'nin Çamardı ilçesine bağlı Çukurbağ köyü sınırlarında bulunan Aladağlar Parmak Kaya Mevki'inde tırmanış yapan dağcı JAK ekipleri tarafından kurtarıldı.

Akdeniz Üniversitesi Dağcılık Kulübü Üyesi 24 yaşındaki Sibel A.; Emli Vadisi Parmak Kaya Mevki'inde tırmanış yaptığı sırada dengesini kaybedip düşerek yaralandı. Olayın ihbar edilmesi ile bölgeye JAK, Jandarma Asayiş Timi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler düşen ve sağ ayağından yaralanan dağcıya olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ilk olarak Çamardı ilçe Devlet Hastanesi'ne ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Dağcının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çamardı Niğde Kurtarma Olay 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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