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Aladağlar'da ayağı kırılan dağcı için kurtarma çalışması başlatıldı

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Niğde Çamardı'da 2 bin metre rakımda tırmanış yapan bir dağcının ayağının kırılması üzerine UMKE, JAK ve AFAD ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Dağcının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar Milli Parkı sınırlarında bulunan Kaletepe mevkisinde, yaklaşık 2 bin metre rakımda tırmanış yapan bir dağcının ayağının kırılması üzerine kurtarma çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Aladağlar'da tırmanış yapan dağcı, akşam saatlerinde ayağını kırarak bulunduğu bölgede mahsur kaldı. Durumunu112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren dağcı için bölgeye UMKE, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ayağı kırılan dağcıya ulaşmak için çalışma başlatan ekipler, yaralıyı güvenli bölgeye tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Ayağı kırılan dağcının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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