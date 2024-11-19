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Niğde Aladağlar'da yürüyüşe çıkan yabancı uyruklu ikizler kayboldu

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Niğde'nin Çamardı ilçesinde, yürüyüşe çıkan iki Belarus uyruklu kadın kardeş, Aladağlar'ın Yedigöller Mevkii'nde kayboldu. Ekipler, kaybolan dağcıları bulmak için hava ve kara destekli arama kurtarma çalışmaları başlattı.

Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'da kaybolan Belarus uyruklu iki kadın kardeş dağcıyı bulmak için çalışma başlatıldı. Alınan bilgiye göre, Belarus uyruklu iki kardeş Valentina ve Maria İvankova, cumartesi günü Aladağlar'ın Yedigöller Mevkii'ne gitmek için yürüyüşe başladı.

EKİPLERİN HAVADAN VE KARADAN ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

Bir süre sonra kendilerinden haber alınamayan ikiz kardeşleri bulmak için AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan başlattığı arama kurtarma çalışması devam ediyor.

Niğde Aladağlar'da yürüyüşe çıkan yabancı uyruklu ikizler kayboldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEMA TEKELİ - 3.Sayfa
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