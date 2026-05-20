Alaçam'da cinayet hükümlüsü yakalandı
Samsun'un Alaçam ilçesinde 'kasten öldürme' suçundan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü G.K., polis operasyonuyla yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında G.K.'nin ilçede olduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan şahsın, "Kasten öldürme" suçundan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - SAMSUN
