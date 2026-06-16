Alacak-verecek kavgasında kan döküldü: 1 tutuklama
Samsun'un İlkadım ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişiyi bıçakla yaralayan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.A. (30) ile S.K. (65) arasında alacak- verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.A.A., S.K.'yi elinden bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Polis ekipleri, M.A.A.'yı suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN