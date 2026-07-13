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Çorum'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Çorum'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
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Çorum'un Alaca ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

Çorum'un Alaca ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Zile Caddesi Söğütlü Sokak kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali G. idaresindeki 19 ACJ 150 plakalı Seat marka otomobil, "u" dönüşü yaparken H.İ.B. yönetimindeki 19 AFZ 932 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan F.B. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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