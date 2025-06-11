Alaca'da Huzur Uygulaması: 150 Kişi Sorgulandı, 70 Araç Denetlendi

Çorum'un Alaca ilçesinde polis ekiplerince huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik gerçekleştirilen şok uygulamada 150 kişinin GBT sorgusu yapıldı, 70 araç denetlendi.

Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, Yozgat Caddesi üzerinde asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdi. Denetimlerde 150 şahsın Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolü yapıldı. Aynı zamanda 70 araç sürücüsünün de alkol ve evrak kontrolü gerçekleştirildi. Bazı sürücülere ise farklı ihlallerden dolayı toplam 52 bin 750 TL para cezası kesildi. Vatandaşların huzur ve güvenliği için benzer uygulamaların aralıksız sürdürüleceği bildirildi. - ÇORUM