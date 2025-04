Alabora Olan Teknedeki 4 Kişi Sahil Güvenlik Tarafından Kurtarıldı

Alabora olan teknedeki 4 kişi Sahil Güvenlik kurtardı

Kurtarılma anları an be an görüntülendi

ANTALYA - Antalya'da hava muhalefeti nedeniyle alabora olan teknedeki 4 kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Dün, Aksu ilçesi Kumköy bölgesi açıklarında özel bir teknenin hava şartları nedeniyle alabora olduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı'na bağlı ekipler hızla olay yerine gitti. Kısa sürede bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik botu tarafından deniz yüzeyinde bulunan M.A.ve F.B.isimli 4 kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Sahil Güvenlik birimleri tarafından çıkartılarak Aksu Çayı'na getirilen 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.