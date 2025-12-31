Haberler

Başkentte yılbaşı öncesi geniş çaplı polis denetimi

Güncelleme:
Akyurt ilçesinde polis ekipleri yılbaşı öncesinde geniş çaplı denetim gerçekleştirerek sürücülerin ve vatandaşların güvenliğini sağlamaya yönelik önlemler aldı. Denetimlerde alkol kontrolleri, ehliyet ve ruhsat uygulamaları gerçekleştirildi.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde polis ekipleri yılbaşı öncesi geniş çaplı denetim gerçekleştirdi.

Yılbaşı tedbirleri kapsamında Akyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ve asayiş ekipleri, ilçe genelinde denetimlerini artırdı. Bu kapsamda Akyurt Çarşı Meydanı'nda uygulama gerçekleştirildi.

Uygulamada durdurulan sürücülerin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılırken, alkol metre kontrolleri, ehliyet ve ruhsat denetimleri ile evrak eksikliği kontrolleri gerçekleştirildi. Ekipler, hem sürücülerin hem de vatandaşların yılbaşı gecesini güvenli bir şekilde geçirmesi için sahada görev yaptı.

Yetkililer, denetimlerin yılbaşı süresince ilçe genelinde aralıksız devam edeceğini belirterek, sürücülere trafik kurallarına uymaları ve gerekli tedbirleri almaları konusunda uyarılarda bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
