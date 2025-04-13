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Akyurt'ta Trafik Kazası: 1 Ölü

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Ankara'nın Akyurt ilçesinde İstanbul-Ankara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. İki otomobilin çarpıştığı kazada, otomobil içerisinde sıkışan A.K. isimli şahsın yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde, İstanbul-Ankara Otoyolu'nun İstanbul istikametinde seyreden bir otomobil ile karşı istikametten gelen bir başka otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Ankara'nın Akyurt ilçesinde bulunan Ankara - İstanbul Otoyolu Cankurtaran mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, İstanbul istikametinde seyreden bir otomobil karşı istikametten gelen başka bir otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ve itfaiye ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerin ardından kazanın etkisiyle takla atan otomobilin içinde sıkışan A.K. isimli şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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