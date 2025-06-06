Akyurt'ta Kaçan Kurbanlıklar Vatandaş Tarafından Yakalandı

Ankara'nın Akyurt ilçesinde, kaçan kurbanlıkları yakalayarak sahiplerine teslim eden vatandaş, o anlar cep telefonu kamerasına kaydetti.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde Kurban Bayramı'nın birinci günü hareketli başladı. Güzelhisar ve Kızık Mahallelerinde kurbanlık hayvanların kaçması, mahalle sakinlerine kısa süreli bir telaş yaşattı. Ancak "Son Yılan Bükücü" lakaplı Tuncay Reis kaçan danaları yakalayarak sahiplerine teslim etti. Güzelhisar Mahallesi'nde yakaladığı bir dana, teslim edildikten sonra tekrar kaçtı. Ancak Tuncay Reis, danayı ikinci kez yakalayarak yeniden sahibine teslim etti. - ANKARA