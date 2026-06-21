Balkondan düşen 1 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Ankara'nın Akyurt ilçesinde balkondan düşen 1 yaşındaki bir çocuk ağır yaralandı.

Olay, Akyurt ilçesine bağlı Yıldırım Mahallesi Kemer Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 1 yaşındaki çocuk evin balkonundan düşerek ağır yaralandı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından küçük çocuk ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri tarafından olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı