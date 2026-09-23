Akyurt'ta 24 bin 330 sentetik ecza ele geçirilen operasyonda 3 şüpheli tutuklandı

Ankara'nın Akyurt ilçesinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda toplam 24 bin 330 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Akyurt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Akyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Saracalar Mahallesi'nde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada 3 ayrı çuval içerisinde, 435 kutu halinde toplam 22 bin 650 adet sentetik ecza ele geçirildi. Operasyon kapsamında yürütülen çalışmaların devamında, yapılan takip ve kovalamaca sonucu yakalanan bir şüphelinin üzerinde bin 680 adet sentetik ecza daha ele geçirildi. Böylece operasyon kapsamında ele geçirilen sentetik ecza sayısı 24 bin 330'a ulaştı.

Operasyonda A.A., M.T. ve E.K. isimli 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı