Sakarya'da trafo yangınındaki patlama paniğe neden oldu
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir trafoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında yaşanan patlama nedeniyle mahallede paniğe yol açtı. Olayda can kaybı yaşanmazken, trafik kontrol altına alındı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde trafoda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi esnasında yaşanan patlama mahallede paniğe neden oldu. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesi Süleyman Paşa Mahallesi Akminare Camii mevkiinde bulunan trafoda, henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı dumanlar yükseldi. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve SEDAŞ ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Olayda can veya mal kaybı yaşanmazken trafo ağır hasar aldı. Ekiplerin yangına müdahale ettiği esnada trafoda yaşanan patlama ise paniğe neden oldu.

Vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde trafodan yükselen dumanlar, ekiplerin yangına müdahale etmesi ve müdahale esnasında trafoda gerçekleşen patlama yer alıyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

