Akyazı'da Trafik Kazası: Elektrikli Bisiklet Sürücüsü Yaralandı

Akyazı'da Trafik Kazası: Elektrikli Bisiklet Sürücüsü Yaralandı
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesi D-100 kara yolunda hafif ticari araç ile elektrikli bisikletin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 kara yolu Kızılcıkorman mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametinde ilerlemekte olan H.B. idaresindeki 35 AKA 58 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen elektrikli bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yola savrulan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi gerçekleştirilen yaralı sürücü, Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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