Yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu: 2 bin şişe ele geçirildi, 1 gözaltı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde alkollü içki satışının engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda bir iş yerinde 2 bin 263 adet kaçak alkollü içki ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yılbaşı öncesi kaçak alkol satışı yapıldığı tespit edilen bir işletmeye operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda, 2 bin 263 adet gümrük kaçağı alkollü içki ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde işletme sahibi olan M.T. gözaltına alındı. - SAKARYA