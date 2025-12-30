Haberler

Yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu: 2 bin şişe ele geçirildi, 1 gözaltı

Yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu: 2 bin şişe ele geçirildi, 1 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde düzenlenen operasyonda, yılbaşı öncesi kaçak alkol satışı yapan bir işletmede 2 bin 263 adet gümrük kaçağı alkollü içki ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde alkollü içki satışının engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda bir iş yerinde 2 bin 263 adet kaçak alkollü içki ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yılbaşı öncesi kaçak alkol satışı yapıldığı tespit edilen bir işletmeye operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda, 2 bin 263 adet gümrük kaçağı alkollü içki ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde işletme sahibi olan M.T. gözaltına alındı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Marmara'da 2 tankerden acil durum çağrısı! Olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi

Marmara'da 2 tankerden acil durum çağrısı! Ekipler sevk edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci dönemi sona eriyor

O da Beşiktaş'a gidiyor
Otomotiv devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak

Otomotiv devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak
Sergen Yalçın'ın 'Güle güle' dediği iki ismin ayrılık için bir şartı var

"Güle güle" dediği iki ismin ayrılık için bir şartı var
Premier Lig ekipleri Galatasaray'ın yıldızı için sıraya girdi

Premier Lig ekipleri Galatasaray'ın yıldızı için sıraya girdi
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci dönemi sona eriyor

O da Beşiktaş'a gidiyor
21 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 357 gözaltı

Türkiye genelinde eş zamanlı baskınlar! Yüzlerce gözaltı var
İşte Türk polisinin büyüklüğü! DEAŞ operasyonunda nefes kesen anların görüntüsü ortaya çıktı

DEAŞ operasyonunda nefes kesen anlar ortaya çıktı