Gazı takılı kalan otomobil beton çite çarparak yan yattı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde gaz pedalının takılı kalması neticesinde hızlanan otomobil, beton çite çarparak yan yattı. Meydana gelen kazada yaralanan olmazken otomobil içinde bulunan karı, koca ve çocukları panik yaşadı.

Akyazı Konuralp Mahallesi 2007. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, R.S. idaresindeki 54 ACM 927 PLAKA Citroen marka otomobilin gaz pedalı takılı kaldı. Hızlanarak kontrolden çıkan otomobil, bölgede bulunan bir evin beton çitine çarparak yan yattı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yardımı ve kendi imkanlarıyla otomobilde çıkan aile yaralanmazken büyük panik yaşadı. Maddi hasarın meydana geldiği kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA