Akyazı'da firari hükümlü cezaevine gönderildi
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde gasp suçundan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandıktan sonra cezaevine gönderildi.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine gönderildi.
Alınan bilgiye göre, gasp suçundan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle aranan M.T, Akyazı Kaymakamlığına gelince polis ekiplerince yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen firari hükümlü cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / 3. Sayfa