Akyazı'da polis ve bekçilerden bayram öncesi sıkı denetim

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Kurban Bayramı öncesi emniyet güçleri tarafından asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzur ve güven ortamı içerisinde geçirmesini sağlamak amacıyla ilçe genelinde güvenlik önlemlerini artırdı. Bu kapsamda polis ve çarşı mahalle bekçilerinin katılımıyla Batakköy Mahallesi Batakköy Caddesi Camisi mevkiinde "Huzur ve Güven Uygulaması" yapıldı. Oluşturulan kontrol noktasında şüpheli görülen ve yoldan geçen araçları durduran ekipler, sürücü ile yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını gerçekleştirdi.

Araçların ruhsat, sigorta ve sürücü belgelerini tek tek inceleyen ekipler, sigortasız araç kullanan, ehliyetsiz olduğu tespit edilen ve kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulayarak yasal işlem başlattı. - SAKARYA

