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Akyazı'da araçtan açılan ateş sonucu 1 kişi yaralandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir araçtan açılan ateş sonucu bir kişi bacağından yaralandı. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.