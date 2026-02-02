Feci kaza! Ambulans ile işçi servisi çarpıştı, çok sayıda yaralı var

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ambulans ile işçi servisinin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaza, Akyazı ilçesinde D-140 karayolu Bedilkazancı Mahallesi Kavşağı'nda saat 17.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D.B.Ş. idaresindekiambulans ile işçileri taşıyan A.S. idaresindeki servis minibüsü çarpıştı.

FECİ KAZADA BİLANÇO AĞIR

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.