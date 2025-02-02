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Akyazı'da 14 Küçükbaş Hayvan Hırsızlığı Operasyonu

Akyazı'da 14 Küçükbaş Hayvan Hırsızlığı Operasyonu
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, bir kişinin 14 küçükbaş hayvanını çalan 2 şüpheli jandarma tarafından yakalandı. Şüpheliler, nitelikli hırsızlık suçundan tutuklandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde farklı tarihlerde aynı kişinin 14 küçükbaş hayvanını çalan 2 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Altındere Cumhuriyet Mahallesinde ikamet eden O.M. (53) isimli şahıs kendisine ait ahırdan 14 adet küçükbaş hayvanın çalındığını ihbar etmesi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde hayvanların H.Ş. (22) ve T.K. (24) isimli şüpheliler tarafından ocak ayı içerisinde ayrı ayrı günlerde olmak üzere çaldığını tespit etti. Şüpheliler yapılan operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheliler, 'Nitelikli hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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