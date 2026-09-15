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Akyaka’da ot yangını paniğe neden oldu

Akyaka’da ot yangını paniğe neden oldu
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Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi’nde evlerin yakınında bulunan zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü.

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde evlerin yakınında bulunan zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Otluk alanda çıkan yangının yerleşim alanındaki bir eve yakın olması çevrede kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kısa sürede söndürülürken, bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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