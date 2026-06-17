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Durdurulan araçtan 65 ruhsatsız tabanca çıktı

Durdurulan araçtan 65 ruhsatsız tabanca çıktı
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Konya'nın Akşehir ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 65 adet ruhsatsız tabanca ve 65 adet şarjör ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 65 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürüttüğü koordineli çalışmalar kapsamında Akşehir ilçesinde şüpheli bir aracı durdurdu. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun'a muhalefet suçları kapsamında araçta yapılan detaylı aramalarda, yasa dışı yollarla piyasaya sürülmek istendiği değerlendirilen; 65 adet ruhsatsız tabanca ve 65 adet şarjör ele geçirildi. Operasyon kapsamında araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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