Aksaray Otoyol Jandarması Bayram Denetimlerini Artırdı

Aksaray Otoyol Jandarması Bayram Denetimlerini Artırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da jandarma, arefe günü dolayısıyla otoyolda denetimlerini artırarak araçları kontrol etmekte ve sürücüleri trafik kuralları hakkında bilgilendirmektedir. Hedef, bayram öncesi kazaların önlenmesi ve vatandaşların güvenliğinin sağlanmasıdır.

Jandarma otoyolda denetimlerini artırdı

AKSARAY - Aksaray'da arefe günü nedeniyle yollardaki denetimi artıran otoyol jandarması, tüm araçları tek tek kontrolden geçirerek sürücüleri uyarıp bilgilendiriyor.

Bayram öncesi meydana gelebilecek kazaların önüne geçilmesi, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerini artıran Aksaray İl Jandarma Komutanlığına bağlı Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri Aksaray il sınırlarında yer alan Niğde - Aksaray - Ankara Otoyolunda geniş güvenlik önlemleri aldı. Hem radarla hız kontrolü hem de trafik kontrolü olmak üzere 30 kilometre arayla denetim yapan otoyol jandarması, tüm araçları tek tek durdurarak hem denetliyor hem de sürücüleri trafik kuralları çerçevesinde bilgilendirerek uyarıyor. Yaşanan kazaların önlenmesi amacıyla denetimlerini titizlikle sürdüren otoyol jandarması, sürücü ve yolcuların da bayramlarını kutlayarak yol veriyor. Jandarma radar ekipleri de güzergah boyunca hız kontrolü yaparken, kısa mesafelerle yapılan denetimler sayesinde sürücülerin hız ve kural ihlali yapması önlenerek meydana gelebilecek bir kazanın da önüne geçilmiş oluyor. Otoyol Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, denetimlerin bayram süresince aralıksız ve titizlikle devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN - 3.Sayfa
Çin lideri Xi Jinping ile görüşen Trump'tan ilk mesaj: Çok olumlu geçti, beni Pekin'e davet etti

Çin lideri ile görüşen Trump'tan ilk mesaj geldi
MSB'den skandal haritaya tepki

Fener Rum Patriği'ne skandal hediye! MSB provokasyona sessiz kalmadı
Yola çıkacaklar dikkat! Radar uygulama sayıları ve sabit noktalar görülebilecek

Yola çıkacaklar dikkat! Radar noktaları artık görülebilecek
İnfaz yasasıyla tahliye olan genç: Babamın da çıkmasını istiyorum

İnfaz yasasıyla tahliye olan genç, Erdoğan'a seslendi: Onu da çıkarın
Cumhuriyet tarihinde bir ilk! 3 Kuvvet öğrencileri bir arada eğitim görüyor

3 kuvvet yan yana! Cumhuriyet tarihinde bir ilk gerçekleşti
1 ton 300 kiloluk tosun 430 Bin TL'ye satıldı

1 ton 300 kiloluk tosun bakın kaç liraya alıcı buldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
600 bin kamu işçisi için ilk teklif bayramdan sonra verilecek

600 bin kişiye müjdeli haber! Bakan Işıkhan zam için tarih verdi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bilecik Valisi Şefik Aygöl hem ağladı hem ağlattı

Görev yaptığı kentten ayrılan Vali hem ağladı hem ağlattı
Kurban Bayramı arifesinde trafik durma noktasına geldi

Yola çıkan bin pişman! Bayram arifesinde trafik durma noktasına geldi
Otomobil devi Suzuki, Türkiye'de en çok satan modelin üretimini durdurdu

Otomobil devi, Türkiye'de en çok satılan modelinin fişini çekti
Ukrayna, 41 Rus savaş uçağının imha edildiği operasyona ait görüntüler yayınladı

Ukrayna, 41 Rus savaş uçağının imha edildiği operasyona ait görüntüler yayınladı
Küme düşen Süper Lig ekibine bir darbe de eski oyuncusundan

Küme düşen Süper Lig ekibine bir şok daha
Pelin Akil'den ayrılık açıklaması! Dokuz senelik evlilik bitiyor

Aylardır boşanacakları konuşuluyordu! Son sözünü söyledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.