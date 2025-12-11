Aksaray merkezli 5 ilde dolandırıcılık operasyonu

Aksaray merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, bazı kişilerin şebeke olarak dolandırıcılık yaptığı bilgisine ulaşan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri savcılık koordinesinde çalışma başlattı. Kimlikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik teknik ve fiziksel takip başlatan ekipler yeterli delillere ulaşınca operasyon için düğmeye bastı. Aksaray, Ankara, İzmir, Diyarbakır, Mersin ve Gaziantep illerinde eş zamanlı yapılan operasyonda K.O. (20), G.E. (19), V.B. (29), E.B. (42) ve Ö.E. (47) adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı. Aksaray İl Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan 5 şüpheli sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - AKSARAY