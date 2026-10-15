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Aksaray Eskil'de arıza yapan kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

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Aksaray Eskil'de arıza yapan kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Aksaray'ın Eskil ilçesinde arıza yapan kamyona otomobilin arkadan çarpması sonucu otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken yaralı sürücü ambulansla Eskil İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde arıza yapıp yolda kalan kamyona otomobilin arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Eskil ilçe merkezi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arıza yaptığı gerekçesiyle çift şeritli caddenin sağında duran M.A.K.'nin kullandığı kamyona, H.İ. idaresindeki otomobil arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ambulansla Eskil İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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