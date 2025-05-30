Aksaray'da yanan otomobil hurdaya döndü

Aksaray'da seyir halindeyken aniden dumanların çıktığı otomobil kısa sürede alevlere teslim olurken, yanan otomobil hurdaya döndü.

Olay, Aksaray Organize Sanayi Bölgesi Şehit Dursun Çetin Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametine seyreden C.B. (24) idaresindeki otomobilden aniden dumanlar çıktı. Dumanı fark eden sürücü aracı kenara çekip 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Bu sırada dumanlar yerini alevlere bırakırken araç kısa sürede tamamen yanarak hurdaya döndü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek tamamen söndürürken, otomobil kullanılmaz hale geldi. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik şeridi çekerek çevredeki vatandaşları güvenli bölgeye yönlendirdi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - AKSARAY