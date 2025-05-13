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Aksaray'da Uyuşturucu Baskını: 1 Kilo 464 Gram Ele Geçirildi

Aksaray'da Uyuşturucu Baskını: 1 Kilo 464 Gram Ele Geçirildi
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Aksaray'da jandarma ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirdikleri operasyonda 1 kilo 464 gram uyuşturucu maddeyi ele geçirdi. İki şüpheli tutuklandı.

Aksaray'da uyuşturucu tacirlerinin evine baskın yapan jandarmanın narkotik köpeği, önce koklayıp sonra patisiyle işaret ettiği bazanın içinde 1 kilo 464 gram uyuşturucu maddeyi buldu. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon, merkezde bir eve yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri 2 şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma KOM ekipleri kimliklerini tespit ettiği Ş.C. ve B.C. isimli şahısları takibe aldı. Teknik ve fiziksel olarak yaklaşık 6 gün boyunca yapılan takibin ardından yeterli delile ulaşan jandarma ekipleri, narkotik köpeğiyle birlikte şahısların bulunduğu eve operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada hassas burunlu narkotik köpeği bazanın altında koklayarak bulduğu uyuşturucuların yerini patisiyle işaret etti. Bazanın altında 1 kilo 464 gram bonzai, 1 adet hassas terazi ve 170 ml aseton sıvısı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edilirken, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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