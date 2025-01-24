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Aksaray'da Trafik Kazasında 1 Ölü, 2 Yaralı

Aksaray'da Trafik Kazasında 1 Ölü, 2 Yaralı
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Aksaray'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından sağlık ekipleri ve jandarma olay yerine sevk edildi.

Aksaray'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray'ın merkeze bağlı Akin köyü yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray istikametine seyreden Dede Türker (80) idaresindeki 68 FA 996 otomobil ile karşı yönden gelen Doğan Çetin (60) yönetimindeki 68 ABS 314 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu iki araç da hurdaya dönerken 3 kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüleri ve H.T. (65) isimli yolcu yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, burada tedavi altına alınan Dede Türker yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 2 yaralının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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