Aksaray'da Trafik Kazası: 5 Yaralı, 1'i Ağır

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray-Ankara karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

Aksaray'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray- Ankara karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Halil Ö. idaresindeki 10 AEY 779 plakalı kamyonet ile Aygül K. (32) yönetimindeki 68 FN 846 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile Halime Ç. (61), Fatmanur Mina Ç. (10), Merve Ç. (29) ve Halime D. (82) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Halime D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İzmir'de durum vahim: Su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak

Bir büyükşehirde durum vahim! Su kesintisi artık 3 günde bir olacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizli'deki kazılarda kazmayı vurdukça fosil fışkırdı, 9 milyon yıllık 27 tür bulundu

Kazmayı vurdukça fışkırdı! Tam 9 milyon yıllık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.