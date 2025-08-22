Aksaray'da Trafik Kazası: 5 Yaralı, 1'i Ağır

Aksaray'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray- Ankara karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Halil Ö. idaresindeki 10 AEY 779 plakalı kamyonet ile Aygül K. (32) yönetimindeki 68 FN 846 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile Halime Ç. (61), Fatmanur Mina Ç. (10), Merve Ç. (29) ve Halime D. (82) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Halime D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY