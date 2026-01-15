Haberler

Tır ile otomobil çarpıştı: 2'si bebek 5 yaralı

Tır ile otomobil çarpıştı: 2'si bebek 5 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray-Adana kara yolunda tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2'si bebek 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Aksaray'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si bebek 5 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray- Adana kara yolunun 17. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana'dan Aksaray istikametine seyreden A.T. (69) idaresindeki 68 HA 248 plakalı Tofaş marka otomobil, iddiaya göre, önünde ilerleyen M.U. (53) yönetimindeki 68 KL 978 plakalı tırı sollamak isterken çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan M.Ö. (1), G.Ö. (2), D.Ö. (34) ve E.Ö. (76) olmak üzere 2'si bebek 5 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede kaza mahalline gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor

Milyonlarca emeklinin beklediği gelişme! Meclis'te kabul edildi
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest

Gözaltındaki voleybolcu Derya Çayırgan ile ilgili karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde

Günler sonra korkulan oluyor! Resmen alarm durumuna geçtiler
Zehra Güneş günlerce konuşulan iddiaya 8 ay sonra yanıt verdi

Zehra'dan günlerce konuşulan iddiaya 8 ay sonra yanıt
Ziraat Türkiye Kupası'nda sürpriz! 1. Lig takımı Süper Lig ekibini devirdi

1. Lig takımı Süper Lig ekibini sahadan sildi
Adliyeye gelen Kobra Murat: İhale ile bir ev aldık, parasını yatırmaya geldik

Adliyede görenler merak etti, nedenini hemen açıkladı
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde

Günler sonra korkulan oluyor! Resmen alarm durumuna geçtiler
Depoları doldurun! Akaryakıta çifte zam geliyor

Depoları doldurun! Akaryakıta çifte zam geliyor
Dünyaca ünlü isim Arda Güler'in yeni hocası olabilir

Dünyaca ünlü isim Arda'nın yeni hocası olabilir