Aksaray'da işçi servisi bahçe duvarına çarptı: 2'si ağır 14 yaralı

Aksaray'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün bahçe duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 14 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Gülağaç ilçesi Camiliören köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarım işçilerini taşıyan Recep A. (35) idaresindeki 51 BB 493 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçenin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçtaki işçiler savruldu. Kazada 2'si ağır 14 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Aksaray ve Nevşehir'deki hastanelere sevk edildi. Jandarma ekipleri, kaza yerinde güvenlik önlemi alarak, inceleme başlattı. - AKSARAY