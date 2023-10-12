Aksaray'da Şüpheli Çanta Kontrollü Şekilde Patlatıldı
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Aksaray'da bir kuyumcunun kapısına asılı sahipsiz çanta, şüphe üzerine bomba imha ekibi tarafından kontrollü şekilde patlatıldı. Çantadan çıkan kıyafetlerle olayın bir yanlış anlaşılma olduğu anlaşıldı.
Aksaray'da kuyumcu dükkanının kapısına asıla bulunan çanta, şüphe üzerine bomba imha ekibi tarafından kontrollü şekilde patlatıldı.
Sarraflar Çarşısı girişinde bulunan bir kuyumcunun kapısında asılı sahipsiz çantayı görenler, durumu polise bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Bomba imha uzmanı ekipler, yaptıkları incelemenin ardından çantayı, bomba imha robotu ile bulunduğu yerden kaldırımın üzerine indirdi.
Ekiplerce kontrollü olarak patlatılan çantadan kıyafet çıktı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa