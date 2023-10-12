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Aksaray'da Şüpheli Çanta Kontrollü Şekilde Patlatıldı

Aksaray'da bir kuyumcunun kapısına asılı sahipsiz çanta, şüphe üzerine bomba imha ekibi tarafından kontrollü şekilde patlatıldı. Çantadan çıkan kıyafetlerle olayın bir yanlış anlaşılma olduğu anlaşıldı.