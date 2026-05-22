Aksaray'da trafik ve asayişten şok uygulama

Aksaray'da asayiş, trafik ve bekçiler tarafından yapılan şok uygulamada tüm araç ve şahıslar denetimden geçirildi.

Aksaray'da halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla gece gündüz çeşitli çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü trafik ve asayiş ekipleri gece yarısı şehir genelinde şok bir uygulama yaparak araç ve şahıslar üzerinde sıkı denetim yaptı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen uygulamaya bekçilerde eşlik etti. Şehrin birçok noktasında gerçekleştirilen uygulamada tüm araç ve sürücüler trafik ekiplerince, diğer şahıslar ise asayiş ekiplerince denetimden geçirildi. Şahısların Genel Bilgi Taramasından (GBT) geçirildi, araç plakalarının bir bir sorgulanarak arandığı uygulamalarda hiçbir olumsuzluğa geçit verilmedi. Emniyetten yapılan açıklamada halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan uygulamaların aralıksız devam edeceği bildirildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı