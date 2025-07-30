Aksaray'da Silahlı Saldırı: Yaralı Yürüyerek Acil Servise Gitti

Aksaray'da Silahlı Saldırı: Yaralı Yürüyerek Acil Servise Gitti
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Aksaray'da tanımadığı bir kişi tarafından bacağından vurulan Savaş D., ambulanstan sedyeyle inmek istemeyip yürüyerek acil servise gitti. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Aksaray'da bir kişi tanımadığını iddia ettiği başka bir kişi tarafından tabancayla bacağından vurularak yaralandı. Ambulanstan sedyeyle indirilmek istenen yaralı, sedyeyi reddedip yürüyerek indi.

Olay, gece yarısı Çerdiğin Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde yürürken sokağa giren Savaş D. (47), burada tanımadığı bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Savaş D. bacağına isabet eden bir kurşunla yaralanırken, tabanca sesini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı şahıs ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, acil serviste ambulanstan sedyeyle indirilmek istenen şahıs sedyeyi reddedip yaralı bacağıyla yürüyerek indi. Yürüyerek acil servise giren yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerinden kaçan 2 aracın olduğunu tespit ederek şüpheli veya şüphelilerin peşine düştü. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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