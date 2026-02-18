Haberler

Aksaray'da bir evde 3 kişi silahla vurulmuş halde bulundu: 3 ölü

Aksaray'da bir evde 2'si kadın 3 kişi silahla vurulmuş halde bulundu. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, ağır yaralı bir kişi hastanede yaşamını yitirdi.

Aksaray'da bir evde 2'si kadın 3 kişi silahla vurulmuş halde bulundu. 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralı bir kişi de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen ilk bilgilere göre olay, Büyük Bölcek Mahallesi, Büyük Bölcek Caddesi üzerinde bulunan Erdoğan Apartmanı'nın ikinci katında meydana geldi. Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede silahla vurulmuş halde bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de ağır yaralandığı belirlendi. Ağır yaralı şahıs da kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
