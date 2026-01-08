Haberler

Rüzgardan uçan çatı kadını hayattan kopardı

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, bir restoranın çatısını uçurdu. Uçan çatı, 60 yaşındaki restoran sahibi Meral Tezer'in kafasına düşerek ağır yaralanmasına sebep oldu. Hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, Aksaray'ın Güzelyurt ilçesine bağlı Yaprakhisar köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar Aksaray genelinde etkili oldu. Rüzgar nedeniyle Yaprakhisar köyünde bir restoranın çatısı uçtu. Uçan çatı restoran sahibi olan Meral Tezer'in (60) kafasına düştü. Çatının altında kalan kadını gören restoran çalışanları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen sağlık ekipleri kadını ambulansa alarak Güzelyurt İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Kadın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
