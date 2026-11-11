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Aksaray'da polisin dur ihtarına uymayan motosiklet otomobile çarptı, 3 kişi yaralandı

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Aksaray'da polisin dur ihtarına uymayan motosiklet otomobile çarptı, 3 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Aksaray'da polisin dur ihtarına uymayan motosiklet otomobile çarptı, 3 kişi yaralandı
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Aksaray'da polisin 'dur' ihtarına uymayan motosikletli gençler, ters yola girerek otomobile çarptı. Kazada motosikletteki 2 genç ve otomobil sürücüsü kadın olmak üzere 3 kişi yaralanarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aksaray'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan motosikletli gençler ters yola girip otomobile çarptı. Kazada motosiklette bulunan 2 genç ile araç sürücüsü kadın olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Kaza, Hürriyet Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvarda devriye gezen polis ekibi şüphe üzerine plakasız motosiklet sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü arkasındaki arkadaşıyla birlikte motosikletle kaçmaya başladı. Polis ekipleri ihtara uymayan motosiklet sürücüsünün peşine düşerken polis ve sürücü arasında kovalamaca yaşandı. Yaklaşık bir kilometre süren kovalamacanın ardından motosiklet sürücüsü bulvar üzerinde ters yola girerek kaçmayı sürdürdü. Bu sırada yoldan gelen aracı fark etmeyen motosiklet sürücüsü, Emine B. (40) idaresindeki 68 RR 680 plakalı otomobile yandan çarparak savruldu. Kazada motosiklet sürücüsü Abdullah İ. (21), arkasında yolcu olarak bulunan Ali Ş. (18) ve otomobil sürücüsü olmak üzere 3 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının ciddi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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