Aksaray'da iftar sonrası asayiş ve trafik denetimleri sürüyor

Aksaray'da halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla, polis ekipleri iftar sonrası birçok noktada asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştiriyor. Uygulamalar, araç ve şahıs aramaları ile devam ediyor.

Aksaray'da halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla polis ekiplerince yapılan asayiş uygulamaları iftar sonrası şehrin belirli noktalarında sürdürülüyor.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, gündüz yapılan faaliyetlerin yanı sıra iftardan sonra da uygulamalarını sürdürüyor. İftardan sonra Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şehrin birçok farklı noktasında görev alan trafik ve asayiş ekipleri, tüm araçları durdurarak denetimden geçiriyor. Trafik ekipleri sürücü ve araçlar üzerinde kontrol yaparken, asayiş ekipleri de araç ve şahıs aramasıyla Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıyor. Araçların arandığı, şahısların ise bir bir sorgudan geçirildiği uygulamalar saat 24'e kadar devam ederken, gece yarısından sonra da sabaha kadar devriye ve şüpheli şahıs uygulamaları yapılıyor. - AKSARAY

