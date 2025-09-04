Haberler

Aksaray'da Plakasız Motosiklet Trafikten Men Edildi
Aksaray'da plakasız motosikletiyle trafiğe çıkan ve maddi hasarlı kazaya karışan sürücünün motosikleti trafikten men edilerek otoparka çektirildi.

Olay, Aratol İstiklal Mahallesi yurtlar bölgesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, toptancılar sitesi istikametine seyreden Yakup A. (18) idaresindeki plakasız motosiklet, kavşakta otomobile arkadan çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, olay yerine polis ekibi çağırıldı. Adrese gelen ekipler yaptığı incelemede motosikletin plakasız olduğunu tespit etti. Sorgulama ve kaza raporunun ardından motosiklet trafikten men edilerek oto parka çektirildi. Sürücüye plakasız motosiklet kullanmaktan 15 bin 709 lira para cezası kesilirken, motosiklet sürücüsünün arkadaşı basın mensuplarına "Çekmeyin" diyerek tepki gösterdi. - AKSARAY

