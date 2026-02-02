Haberler

Aksaray'da otomobil devrildi: 2 yaralı

Aksaray'da otomobil devrildi: 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yola devrildi, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray Ankara karayolu Ortaköy yol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tuğba Ç. (32) idaresindeki 68 ACA 293 plakalı otomobil, Çimeli Yeniköy'den Aksaray istikametine seyrederken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmiş sonucu kontrolden çıkarak yola devrildi. Kazada sürücü Tuğba Ç. ve araçta yolcu olarak bulunan Hatice C. (53) olmak üzere 2 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Yararlıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenirken jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
ABD basını: İran ve ABD bu hafta Türkiye'de bir araya gelecek

Savaşın eşiğindeki İran ve ABD Türkiye'de bir araya gelecek
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten dikkat çeken açıklama: Önümüzdeki 48 saat kritik

Avrupa ülkesinin lideri iran'a saldırı için tarih verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İki büyükşehir arası hızlı trenle 25 dakikaya düşecek

İki büyükşehir arası hızlı trenle 25 dakikaya düşecek
Epstein dosyasında yeni perde; Bill Gates ile pandemi yazışmaları ortaya çıktı

Covid'den 3 yıl önce 'pandemi simülasyonu' hazırlamışlar
Suudi Arabistan'dan ABD'ye tarihi rest: Asla izin vermeyeceğiz

Gerilim tırmanırken Veliaht Prens'ten Trump'a tarihi rest
Katliam gibi kazada can kaybı sayısı 10'a yükseldi

Katliam otobüsünden bir acı haber daha! Can kaybı sayısı arttı
İki büyükşehir arası hızlı trenle 25 dakikaya düşecek

İki büyükşehir arası hızlı trenle 25 dakikaya düşecek
Juventus'tan Icardi için resmi açıklama

Juventus'tan resmi açıklama
TOGG'dan yüzde 0 faiz ve 12 ay vade ile 750 bin lira kredi

TOGG'dan araç sahibi olmak isteyenlere müjde! Yüzde 0 faizle dev kredi