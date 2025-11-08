Haberler

Aksaray'da Otomobil Yangını, Esnafın Müdahalesiyle Söndürüldü

Aksaray'da Otomobil Yangını, Esnafın Müdahalesiyle Söndürüldü
Güncelleme:
Aksaray'da seyir halindeyken motor kısmı yanmaya başlayan otomobil, çevredeki esnafın hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Sürücü Yasin Duru, yangını fark ederek aracı kenara çekti ve esnafın yardımı için teşekkür etti.

Aksaray'da seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil, çevre esnafının yardımıyla büyümeden söndürüldü.

Olay, Kılıçaslan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Bediüzzaman Caddesi üzerinden Atatürk Bulvarı istikametine seyreden Yasin Duru (35) yönetimindeki 68 AFK 550 plakalı otomobilin motor kısmı yanmaya başladı. Yangını fark eden sürücü aracı hemen yolun sağına çekerken, alevleri gören çevredeki esnaf yangın tüplerini kaparak alevlere müdahale etti. Esnafın müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Yasin Duru, "Aracı sürerken benzin kokusu aldım ama trafik yoğundu, kenara çekemedim. Caddeye gelince dumanı fark edip hemen durdum. Vatandaşlar sağ olsun yardıma koştu. Allah razı olsun, yangın büyümeden söndü. Kendimizde de bir şey yok Allah'a şükür" dedi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
