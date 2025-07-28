Aksaray'da Otomobil-Kamyonet Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Aksaray'da Otomobil-Kamyonet Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
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Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı. Kazanın ardından sürücü gözaltına alındı.

Aksaray'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Ortaköy ilçesi yolu Akin köyü mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ortaköy'den Aksaray yönüne seyreden İ.S.E. (25) idaresindeki 40 ND 005 plakalı Opel marka otomobil, karşı yönden gelen E.K.'nin (22) kullandığı 68 AAY 196 plakalı Mistsubishi marka kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobildeki Nuriye Erbaş (52) olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü İ.S.E. ile kamyonette yolcu olarak bulunan M.B. (12) ve M.E. (36) ise ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Nuriye Erbaş'ın cenazesi ise otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Polis ekiplerince kamyonet sürücüsü E.K. gözaltına alınırken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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